野球殿堂博物館（東京ドーム）の企画展「WORLDBASEBALLCLASSIC侍ジャパン、世界一への挑戦2026」がスタートした。09、13、17年と3大会に出場した元ヤクルトの内川聖一氏が会場を訪れ、過去3大会の優勝トロフィーや自身が着用した09年のビジターユニホームなどの展示品を鑑賞し「侍ジャパンの繋いできた歴史といいますか、大会ごとの思い出っていうものがこれ（展示品）に全て詰まっていると思いました」と振り返った。