ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で注目となっているドジャース・大谷翔平投手（31）の次の打順に堂々と名乗りを上げた。渡米してアリゾナのキャンプ地を訪れた元日本ハム内野手・杉谷拳士氏（35）のインタビューに応じた。村上は侍ジャパンの4番を任されながら極度の打撃不振に陥った3