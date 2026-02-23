全日本プロレス２３日の大田区大会で世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」こと綾部蓮（２９）、タロース（３４）組が暴走ユニット「エボリューション」の鈴木秀樹（４６）、諏訪魔（４９）組を下しＶ２に成功した。王者組が威厳を見せつけた。鈴木＆諏訪魔の怒とうの猛攻を受けたＴｏＣは、綾部が鈴木に、タロースが諏訪魔にチョークスリーパーで捕まる窮地に。何とか脱出するも、綾部が諏訪魔のバック