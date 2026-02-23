Ｊ１浦和は２３日、元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は４５となった。オナイウは正智深谷高（埼玉）から２０１４年に千葉入りすると、１７年に浦和へ加入。しかし出場機会を得られず、１８年は山口、１９年は大分へ期限付き移籍。２０年からは横浜Ｍへ移籍し、２１年夏からは欧州へ。トゥールーズ（フランス）などでプレーし、昨夏にドイツ２部マクデブルク入りしたが、出場機会を得