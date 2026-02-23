8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、新たな境地に挑む。フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1第4回が、きょう23日(25:45〜)に地上波放送され、放送終了後にはFODプレミアムで完全版が配信される。MAZZEL『MAZZEL DUO MISSION』は、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人がDUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑み、アーティストとしての成長