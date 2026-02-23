剛柔流空手の初段で、自称「日本一強いアナウンサー」こと、フリーアナウンサーの堀江聖夏さん（32）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。美しさが際立つ真っ赤なチャイナドレス姿を披露した。「HappyLunarNewYear！」堀江さんは、「Happy Lunar NewYear！」といい、真っ赤なチャイナドレスで微笑む姿やポーズをとる様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、真っ赤なチャイナドレスを着用。ツインのお団子