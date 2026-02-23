福岡市の図書館で、利用者と警備員の男女3人が刃物で襲われた事件の続報です。殺人未遂の疑いで逮捕された男が「誰でもいいから人を殺したかった」という趣旨の供述をしていることが分かりました。■竹原侑記者「吉井容疑者が警察署から出てきました。フードをかぶっていて、表情を確認することはできません。」21日、殺人未遂の疑いで検察庁に身柄を送られた福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）。 この事件は19日