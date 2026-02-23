23日朝、福岡県飯塚市のJR原田線の踏切で、列車と車が衝突しました。この事故で、車を運転していた70代の男性がケガをして病院に搬送されています。 午前7時40分ごろ、福岡県飯塚市にある、JR原田線の桂川駅と上穂波駅の間の長尾踏切で、1両編成の普通列車と軽乗用車が衝突しました。警察によりますと、軽乗用車を運転していた近くに住む70代の男性がケガをして病院に搬送されました。列車の乗客や乗員にケガはありませんでした