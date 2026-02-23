東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 27081.91（+668.56+2.53%） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33773.26（+167.55+0.50%） 韓国総合株価指数 5846.09（+37.56+0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 9026.04（-55.37-0.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83120.63（+305.92+0.37%） ２３日のアジア株は総じて堅調。先週末に米最高裁がトランプ相互関税について違憲との判断を