ＴＲＦのＤＪＫＯＯが自身のＳＮＳを更新し、亡くなった「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。ＤＪＫＯＯは２３日、インスタグラムに「ＬＵＮＡＳＥＡドラマー真矢くんの訃報」と題して書き出し、「大好きで最高のドラマーで、まだまだ話したいことが沢山あったのに残念でショックです」と率直な思いをつづった。続けて「真矢くんの魂が安らかであること心から祈ります