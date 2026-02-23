旦那さんは乗り気じゃないのに、勝手に準備を進めて大丈夫なのでしょうか？しかもなぜ乗り気じゃないのか、その理由もたしかめていなそうですし…それでも「祖母に花嫁姿を見せたい！」「今しかない！」ということで走りだしてみると、思っていたより大変で!?【まんが】パパママ婚(ウーマンエキサイト編集部)