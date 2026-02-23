きょう（月）は、関東地方で春一番が2年ぶりに観測されました。暖かい南風で関東地方では気温が上がり、青梅では最高気温が25.1℃となるなど、夏日となったところもありました。関東から西の地域では日差しが届きましたが、あす（火）以降、西からお天気下り坂へ向かっていきます。あすは昼ごろから九州で雨が降り始め、夜にかけて西日本は広い範囲で雨が降るでしょう。東海などでも、にわか雨が降る可能性があります。＜あす24日