【香港共同】香港立法会（議会）選挙の候補者を絞る目的で2020年7月に実施された民主派の予備選に絡み、香港の高等法院（高裁）は23日、香港国家安全維持法の国家政権転覆共謀罪で実刑判決を受けた鄒家成氏ら候補者12人の上訴を棄却した。鄒氏らが上訴すれば最高裁で審理が続く可能性がある。民主派は当時、立法会で過半数の議席を確保し、香港政府トップの行政長官の選挙で普通選挙を実現することなどを目指していた。予備選