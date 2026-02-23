2026年2月19日現在、チロルチョコ公式Xアカウントの投稿が、表示回数290万を超える反響を呼び、注目を集めています。投稿では、定期的に寄せられる「チロルチョコが小さくなった」との意見に対して、「声を大にして言いたいですずっとサイズ変わってません！！」と主張しています。たしかによく見ると... X担当者は続けて、「袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを