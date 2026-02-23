2月27日よりシネマート新宿ほかで公開される『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の先着入場者プレゼントとして、ハ・ジョンウのスペシャル動画付きポストカードが配布されることが決定した。 参考：ハ・ジョンウ＆パク・ビョンウンの仲睦まじい様子も『ロビー！』特別メッセージ動画公開 本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000