（台北中央社）旧正月の9連休が明け、仕事始めとなった23日、行政院（内閣）主催の新春初顔合わせが行われ、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は国家を「開放、富強、安全」の目標に向けて発展させていく考えを示し、力を合わせて歩みを進めていくと抱負を述べた。卓氏は、目標の実現に向けて中央政府と地方自治体のさらなる協力が必要で、同院と立法院（国会）間のさまざまな障害も解消しなければならないと訴えた。この日