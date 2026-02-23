岡山が勝てないでいる。アウェーで戦った開幕２試合は先制するも追い付かれ、PK戦で敗れた。そして３試合目、今年も満員になったホームスタジアムにG大阪を迎えた一戦は、先制に成功した後も攻勢を続け、間隙を突かれて同点に追い付かれた後はパワーアップでゴールへ迫ったが、決勝点はG大阪に奪われ１−２の逆転負けを喫した。「一言で言うと、非常に悔しさが募る。勝点を取るべき内容だったと思うし、それがゼロポイントにな