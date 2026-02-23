突然の事故や病気などに備え、あらかじめ大切な人へメッセージを残しておくことができるアプリ「JAANE-じゃあね-」が、2026年2月12日に提供開始された。安否確認システム開発事業などを手掛けるZ（東京都台東区）が開発。iOS版とAndroid版を提供する。本人の安否が一定期間確認できない場合に「JAANE」は、生前のメッセージを動画や音声、写真、テキストなどの形式で残すことができる。内容は、いつでも加筆修正可能だ。メッセージ