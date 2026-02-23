「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（６日、宜野湾）ＤｅＮＡは沖縄・宜野湾市で行われたキャンプの全日程を終了した。円陣の中心に立った選手会長の東克樹投手は「それぞれが意識高く、集中力高く、素晴らしい雰囲気の中でやることができました。その高い集中力を維持し、開幕を迎え、リーグ優勝に向け突っ走っていきましょう」と呼びかけ、一本締めで打ち上げた。相川亮二監督（４９）は完走した選手たちに「秋から自主トレと、選手