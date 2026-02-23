例年よりも多くの雪崩が発生し、欧州のスキーシーズンは危険な状況となっている/Jeff Pachoud/AFP/Getty Images（CNN）雪崩が発生すると、山全体がうなりを上げる。渦巻く雪の塊は蒸気機関車のように迫り、斜面を下りながら数千トンもの雪や岩を巻き込み、時速130キロに達することもある速度で雪煙を巻き上げる。雪崩は山岳地帯で最も危険な自然現象の一つだ。米カリフォルニア州で発生した雪崩では、友人同士だった6人を含む9人の