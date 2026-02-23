「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎ソフトバンク−侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）４番の佐藤輝が初回の第１打席でピッチクロック違反をとられた。１死一、二塁で打席に入って悠然と構えた佐藤輝。だがピッチクロックでは制限時間の残り８秒までに構えなければならず、球審から違反を指摘された。思わぬ形でストライクをとられ、最後は変化球にタイミングが合わず空振り三振となった。