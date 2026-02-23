16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した真中満氏と館山昌平氏が、ヤクルトの4番打者問題について言及した。長年4番を打っていた村上宗隆がポスティングシステムを利用して、メジャー移籍し、4番打者がぽっかりと空いた。真中氏は「日本で経験のある外国人2人なので、新戦力ではないですから、オスナ、サンタナ、どちらが打っても4番は打てると思う。あとは4番にこだわるよりも、上下の絡みで外国