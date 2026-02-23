二人の子どもを育てている筆者の友人A子。下の子が小さくて手のかかる時期は、どうしても上の子に我慢をさせてしまうのはある程度仕方のないことです。しかしこのままでいいのだろうかと、一度立ち止まって考え直すきっかけとなる出来事がありました。 弟に譲ってばかりの長女