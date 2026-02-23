女優のケイト・ハドソン（46）は、過ちも含めて後悔がないため、若い頃の自分に助言などないという。伝記ミュージカル映画「ソング・サング・ブルー／Song Sung Blue」での演技が評価され、2001年の「あの頃ペニー・レインと」以来、2度目のアカデミー賞ノミネートを果たしたケイトが自身のキャリアを振り返った。 【写真】ケイト、もう結婚はしない？「誰とでもイチャつくのが私」「地球上最大