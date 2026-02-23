◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）「最後の最後まで全力投球。完全燃焼」。３月３日で定年引退する西園正調教師はラスト重賞のオーシャンＳに、２頭の重賞ホースを送り出す。ＪＲＡ、地方で制した平地重賞は３９勝。そのうちの１５勝を１４００メートルまでの距離で挙げる“短距離王国”を作り上げたトレーナーが、有終の美へ闘志を燃えたぎらせている