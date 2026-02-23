静岡市葵区では23日、駿河区自慢のグルメなどが楽しめるミニマルシェが開催され会場は多くの来場者で賑わいました。静岡市葵区の葵スクエアで開催された「駿春祭」は駿河区自慢のグルメや体験が楽しめるミニマルシェで今回で3回目の開催です。会場では、日本平にある農家でとれたタケノコを使ったグルメなど駿河区の魅力が味わえるさまざまなグルメが提供されました。（来場者）「おいしい。駿河区のお店がいろいろあって活気があ