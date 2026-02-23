◆第２８回かきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日、名古屋競馬場・ダート１５００メートル、良）好メンバーがそろった一戦は１２頭（ＪＲＡ５、地方７）で争われ、１番人気のダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父イントゥミスチーフ）が完勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分３２秒２。川田将雅騎手は２３年ウィルソンテソーロ以来、当レース２勝目。ＪＲＡではＧ１・２３勝を含む重賞８０勝をマークしている友