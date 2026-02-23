静岡市清水区で13日、静岡県警音楽隊の定期演奏会が開かれ多くの来場者が詰めかけました。（演奏）ダイナミックな曲や落ち着いた雰囲気の曲を織り交ぜ演奏を披露したのは、静岡県警の音楽隊です。2月13日、静岡市の「清水文化会館マリナート」で行われた定期演奏会。37回目となるステージでは、お隣・山梨県警の音楽隊も応援に駆け付け懐かしの名曲から最新の曲までさまざまな楽曲で魅了しました。また、詐欺防止など