◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）が緊急降板した。７回から５番手で登板。２回２／３を完全投球とオープン戦初登板で快投していたが、９回１死で佐藤を空振り三振に斬った後に内海投手コーチがマウンドへ向かった。同コーチはベンチに向かって両手で「×」のポーズをつくり、左腕はマウンドを降りた。試合後、内海コーチは山城が左ふくらはぎをつっていたことを明かし