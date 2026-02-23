女優の安倍乙（おと）が、のんびりショットを公開した。２３日までにインスタグラムで「今日はいい天気だねお茶でも飲んでゆっくり過ごしてね」とつづって、半袖ニットをきた安倍が座りながらお茶を飲む姿などをアップした。この投稿には「とてもオシャレ」「上品で優雅な雰囲気良すぎる」「笑顔可愛い」「キレイな顔立ち」「ほれてまうやろー 」などの声が寄せられている。