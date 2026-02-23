浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。3枠から発進した青山周平（41＝伊勢崎）が前を行った黒川京介を2周目バックでパス。そのまま最後まで押し切った。青山は昨年に続くこの大会連覇で3勝目。SGは通算20回目の制覇で高橋貢の「21」にあと1つと迫った。これができる人は今のオートレース界でこの人しかいない。2周目バック。スタートを決めて前を行った黒川を青山がインから