共産党が存在感の低下に苦慮している。衆院選で議席が半減し、今国会は衆院で代表質問の資格を失った。街頭での活動を強化するなどして、政権に対峙（たいじ）し続ける構えだ。「私たちは共闘し、決して戦争を許さない、憲法改悪を許さない」共産の田村委員長は２２日、東京都内で市民団体が主催する街頭演説会に出席し、社民党の福島党首らとともに声を張り上げた。共産は衆院選で社民などと一部地域で協力する「左翼ブロ