バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形はきのうとおととい、ホーム山形市でＳＡＧＡ久光スプリングスと対戦しました。 アランマーレは、強豪相手にセットを奪う粘りのプレーを見せました。 現在２位と好調の佐賀をホームに迎えたアランマーレ。おとといのゲームではストレート負けを喫しましたが、 きのうのゲームでは、第２セット、サӦ