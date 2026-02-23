サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形は２１日、アウェイでザスパ群馬と対戦しＰＫ戦の末、勝利を収めました。 開幕から３連勝とこのリーグ戦絶好調です。 開幕２連勝と好調の波に乗るモンテディオ。相手はリーグ戦初勝利を狙うザスパ群馬です。 試合は早々に動きます。前半８分、モンテディオのゴールキーパー、トーマス・ヒュワード＝ベルのロ