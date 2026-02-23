ことし1月6日。大阪府東大阪市のコンビニエンスストアの駐車場で中学3年生の男子生徒（15）が車にはねられ死亡しました。車は車止めを乗り越えて突然突っ込んできて、男子生徒は「車とフェンスとの間に挟まれる形」になったといいます。車を運転していたのは71歳の男性。現行犯逮捕され、調べに対し「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しました。事故から1か月あまり。突然息子を失った父親の思いとは…▼「ブレーキと