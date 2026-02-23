◆オープン戦中日８―０ロッテ（２３日・北谷）中日・福永裕基内野手が頭部に死球を受けて、途中交代した。試合後、井上監督は、「問題はないと思います。当たった箇所が箇所だけに、一応、病院に行きます」と説明した。初回、第１打席の初球だった。ロッテの先発・石川柊太投手の１４６キロ直球が左側頭部を直撃。その場にしゃがみ込んだ。井上監督らが駆けつけると、自力でベンチに引き揚げたが、代走・辻本が送られて、途