演歌歌手の山内惠介が２３日、東京・富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」（２５日発売）のヒット祈願を行った。これまで、ヒット祈願ではボルダリングに挑戦するなど独自路線を突き進んできたが、この日は特技の一輪車を披露。見事なバランス感覚を見せ、歌いながら一輪車に乗っていた。「腹筋にすごく力を入れてバランスをとるので、かなりいい声が出ます。だから自分のステージにも活かしたい。劇場なら花道あるから、喜んでい