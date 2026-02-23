MLB・ブルージェイズの岡本和真選手は日本時間23日、ライブBPなどで調整を行いました。前日オープン戦初出場を果たした岡本選手。この日のレッドソックス戦には帯同せず、主力陣とともにキャンプ地で調整を続けました。早めにバッティングケージに姿を現した岡本選手は、打席よりも近い位置でボールを受けながら、小さめのモーションで練習をスタート。この様子を見つめたコーチからは、日本語で「バケモノだ」と声をかけられる場