北朝鮮メディアは朝鮮労働党大会で金正恩氏が最高指導者に再任されたと報じました。【映像】再任時の金正恩氏23日付の朝鮮労働党の機関紙は、22日の党大会で党規約で定められている総書記選挙が行われ、金氏の再任が全会一致で決まったと報じています。決定書では「卓越した政治活動家であり、最も熱烈な愛国者、全ての勝利と栄光の象徴」などと金総書記を称賛しています。また再任理由の一つとして、「どんな侵略の脅威に