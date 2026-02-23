中国の旧正月「春節」の連休が23日に最終日を迎える中、春節の特別番組で放送された人型ロボットの演技が話題になっています。【映像】人型ロボットがパフォーマンスしている様子なめらかな動きで、体操選手のように軽々と宙を舞うのは、中国製の人型ロボットです。浙江省杭州市で急成長したロボット企業「ユニツリー」が開発しました。中国では春節を祝う特別番組が放送され、番組内で人型ロボットが披露した演技が大きな反