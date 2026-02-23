日本ハムは２３日、台北ドームで２７、２８日に開催される「２０２６年日台野球国際交流試合」の参加メンバーを発表した。今回の交流試合では２７日に台湾代表、２８日に味全ドラゴンズと対戦する。参加メンバーは以下の通り。【投手】矢沢宏太、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、宮西尚生、田中正義、河野竜生、細野晴希、サウリン・ラオ、浅利太門、島本浩也、福谷浩司、畔柳亨丞、柳川大晟、山本拓実【捕手】郡司裕