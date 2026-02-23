東京・墨田区にある東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、男女20人が6時間にわたって閉じ込められたトラブルで、スカイツリーは24日も引き続き臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーは23日、停止の原因などを調べるため臨時休業とし、エレベーターの総点検を行っていました。しかし、引き続き調査を継続する必要があるとして、24日も臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーは23日分の前売りチケットの払い