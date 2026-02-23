ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー競技で、男女ともに決勝で米国に延長の末１―２で敗れたカナダ勢の、表彰式での様子が話題となっている。ホッケー大国・カナダとして最も注目の一戦で、女子決勝（１９日）、男子決勝（２２日）ともにライバルに惜敗した。悔しさは表彰式での表情に現れていた。慣例として、表彰式ではメダルとともに大会マスコットのオコジョ「ティナ」が贈られるが、負けたばかりの選手にはそのかわいさ