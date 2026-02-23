2月23日、名古屋競馬場で行われた7R・かきつばた記念（Jpn3・4歳上・ダ1500m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ダノンフィーゴ（牡4・栗東・友道康夫）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のウェイワードアクト（牡6・美浦・田中博康）、3着に4番人気のマテンロウコマンド（牡4・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。【レース動画】ダノンフィーゴが完勝…かきつばた記念3馬身差完勝川田将雅騎乗の1番人気、ダノ