メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し2人が死亡した事故で、当時の状況が明らかになってきました。 「午前9時です。国の運輸安全委員会の調査官が現場に到着しました。これから調査を始めます」（記者） 事故があったのは20日午後1時ごろです。 鳥羽市国崎町の沖合で貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」が衝突しました。 「功成丸」は2つに割れ、釣り客の谷口幸吉さん(84)と中川