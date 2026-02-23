メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもの“読書離れ”が年々加速しています。、東海地方の小学校で、子どもたちに進んで本を読んでもらおうとする取り組みを取材しました。 三重県桑名市の深谷小学校6年の「読書の時間」で、子どもたちが手にしているのはタブレット端末。3年前から読書に電子書籍を使っています。 学校が導入した電子書籍サービス「Yomokka!(ヨモッカ)」。タブレットには45の出版社から5500冊以上