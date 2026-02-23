ÀÖÈØ·Ù»¡½ð ÀÖÈØ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î23Æü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÀÖÈØ»ÔÅì·ÚÉô¤Ë½»¤àÃËÀ­(79)¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÊì²°Ìó65㎡¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤ÏºÊ(84)¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤Ï2¿Í¤È¤â²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£ ¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí¤´¤ß¤Î²Ð¤¬²¼Áð¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾Ã²Ð¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ­¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£