明誠学院高校岡山・北区津島西坂 3月19日、春のセンバツ高校野球が開幕します。岡山市の高校生が「書」でセンバツ出場校を応援します。 明誠学院高校書道部の1年生4人が書くのは、センバツの入場行進などで使うプラカードの校名です。 国際高校生選抜書展、通称「書の甲子園」で地区優勝した全国の9校がセンバツに出場する32校の校名を分担して書きます。 中四国地区で団体優勝した明誠学院は、センバツ中