3連休最終日の23日、県内各地で20℃超えの最高気温を観測し、4月下旬から5月下旬並みの暖かさとなりました。3連休最終日最高気温が20℃を超えた静岡市内の公園では、半そでの服を着る人の姿などが多くみられました。気象台によりますと、23日の最高気温は静岡市駿河区で24.6℃ 静岡市清水区で24.4℃ 磐田市で23.3℃でした。県内すべての観測地点で2026年の最高気温を更新し、4月下旬から5月下旬並みの暖かさとなりました。24日は、