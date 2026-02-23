ネパールの山岳地帯で、乗客40人あまりを乗せたバスが道路から転落し、19人が死亡したほか、日本人1人を含む25人がけがをしました。現地当局によりますと、ネパール中部ダディンできょう未明、走行中のバスが道路からおよそ200メートル下の川岸に転落しました。バスには複数の外国人を含む40人あまりが乗っていて、乗客ら19人が死亡したほか、25人が重軽傷を負って病院に運ばれています。現地の日本大使館によりますと、けが人の中